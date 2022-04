Klopp și Guardiola, uimiți de ce au văzut în derby: "Dumnezeule, mi-a plăcut!" / "Mă face să fiu un antrenor mai bun"

City a condus de două ori prin golurile lui Kevin De Bruyne (5') și Gabriel Jesus (36'), însă Liverpool a revenit în ambele ocazii grație reușitelor lui Diogo Jota (13') și Sadio Mane (46'). Echipa lui Pep Guardiola a avut și un gol anulat de VAR pentru un ofsaid milimetric la Raheem Sterling, în minutul 46.

Klopp și Guardiola, uimiți de ce au văzut în derby-ul Manchester City - Liverpool 2-2

S-a terminat 2-2, iar diferența dintre Manchester City și Liverpool a rămas de un punct. Pep Guardiola insistă că meciul nu a fost decisiv și își exprimă din nou admirația pentru antrenorul rivalilor, în timp ce Jurgen Klopp s-a declarat entuziasmat de ce a văzut și spune că echipa sa va lupta până la final pentru titlu.

"Prima repriză a fost a lui City. Cred că putem asemăna cu un meci de box. Am lăsat brațele jos pentru al doilea gol și am primit o lovitură zdravănă. Mi-au plăcut multe lucruri.

În a doua repriză am început mult mai bine. City a încercat foarte mult să mizeze pe mingile în adâncime. Am avut noroc la golul marcat de ei (n.r - Raheem Sterling pentru 3-2, gol anulat de VAR). A fost offside, dar a fost la limită.

Puteam să jucăm mai bine, dar am avut o mulțime de momente excelente. Meciul a fost nebun. Dumnezeule, mi-a plăcut! City are un contraatac foarte inteligent, aleg mereu jucătorul potrivit. Rezultatul de egalitate este meritat.

E Premier League, mai sunt șapte meciuri, nu ne vom opri din această cursă. Acum avem alte două competiții în care trebuie să jucăm înaintea următorul meci de campionat", a spus Jurgen Klopp.

Manchester City și Liverpool se vor întâlni din nou săptămâna viitoare, de această dată în semifinalele FA Cup, sâmbătă, de la ora 17:30, LIVE pe Pro Arena și VOYO, iar Pep Guardiola i-a transmis un mesaj lui Jurgen Klopp.

"Șapte meciuri rămase în Premier League înseamnă enorm. Avem meciuri dificile în deplasare. Și ei au, dar nu știu ce se va întâmpla în acest sezon, dacă vom câștiga titlul sau nu.

Un egal, așa a fost să fie. Pe Anfield am făcut o primă repriză incredibilă și a fost același rezultat. Am senzația că azi am ratat șansa de a obține victoria, dar, așa cum v-am spus înainte de meci, indiferent că era victorie, egal sau înfrângere, lupta la titlu nu era încheiată. Aș fi zis la fel și dacă am fi pierdut sau dacă am fi câștigat.

Nu știu dacă Jurgen mă respectă, dar eu îl respect foarte mult. Mă face să fiu un antrenor mai bun. Echipele lui au un stil pozitiv, agresiv, vor să atace. Încerc și eu să îl imit. Nu suntem prieteni, nu luăm cina împreună, dar într-o zi vom lua cină. Am numărul lui de telefon, dar nu îl sun. Îl admir foarte mult și știe că sâmbătă următoare vom încerca să îl învingem", a spus și Pep Guardiola.

Diferența dintre Manchester City (74p) și Liverpool (73p) rămâne de doar un punct, însă programul "cetățenilor" pare să fie ceva mai simplu în acest final de sezon.

Programul lui Manchester City până la final

Etapa 30 (restanță): Manchester City - Brighton

Etapa 33: Wolves - Manchester City

Etapa 34: Manchester City - Watford

Etapa 35: Leeds - Manchester City

Etapa 36: Manchester City - Newcastle

etapa 37: West Ham - Manchester City

Etapa 38: Manchester City - Aston Villa

Programul lui Liverpool până la final