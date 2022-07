Încă puțin și se oficializează! Chelsea transferă un colos în defensivă și-i oferă un salariu gigantic

Noua conducere de pe Stamford Bridge scoate 40 milioane de euro din buzunar pentru mutarea lui Koulibaly în Anglia, anunță jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri.

Italianul a mai scris pe rețelele social media și salariul pe care senegalezul îl va încasa la Chelsea. 10 milioane de euro va primi pe an înlocuitorul lui Antonio Rudiger, care a plecat în această perioadă de mercato la Real Madrid.

Kalidou Koulibaly to Chelsea, here we go! Full agreement in place for €40m fee add-ons completed, bid accepted. Napoli are checking the documents then it will be official. ???????? #CFC

Koulibaly will sign long-term deal for €10m net salary per season. First centre back, signed. pic.twitter.com/Flr0XSN7wu