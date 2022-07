Francezul va continua, în cele din urmă, pe Camp Nou, asta după ce oficialii Barcelonei s-au chinuit vreme de luni bune să-l convingă să continue. Presa din Spania anunță că este o chestiune de timp până când va fi prezentat noul contract.

Informația este întărită și de faptul că a începutul săptămânii, jucătorul francez a fost surprins în vestiarul catalanilor, alături de foștii și viitorii colegi, însă nu a participat încă la antrenamente până la semnarea înțelegerii și a trecerii vizitei medicale.

…and here’s Ousmane Dembélé in Barcelona’s dressing room today. He has completed medical tests in the morning at Ciudad Deportiva, then he was with the team. ???????? #FCB

New deal, to be approved and signed - valid until June 2024. pic.twitter.com/xiB1dWeNBN