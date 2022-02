Imagini ireale! Starul de sute de milioane al lui Guardiola nu a fost primit în bar din cauză că era prea beat! Reacția antrenorului 

După scandalul de la Manchester United, unde Mason Greenwood a fost suspendat în urma acuzațiilor de viol și agresiune asupra iubitei, atenția s-a mutat spre celălalt club din Manchester. În ultimul timp, mai mulți jucători de-ai lui Guardiola au fost implicați în scandaluri, iar acum a apărut un altul.

După arestarea lui Mendy, acuzat de 8 violuri, antrenorul a fost supărat și de Phil Foden și Jack Grealish, pentru o escapadă neașteptată. S-a aflat că cei doi au mers la o dominatoare, în plină pandemie, dar și în plină desfășurare a campionatului, iar tehnicianul a luat măsuri, pedepsindu-i pe fotbaliști, care nu au mai primit la fel de multe minute.

Dacă Foden s-a învățat minte, cel puțin până în prezent, nu este cazul și celui mai scump fotbalist englez din istorie, Jack Grealish. Fostul jucător de la Aston Villa e din nou în centrul atenției, după ce pe internet au apărut imagini cu el.

Întâmplarea s-a petrecut duminică, la o zi după victoria din FA Cup cu Fulham, 4-1, în care Grealish a fost titular. Fotbalistul a ieșit în oraș cu coechipierii săi, Riyad Mahrez și Kyle Walker, însă din imagini și din relatările celor prezenți, pare că a pierdut măsura alcoolului consumat.

La un moment dat, Grealish a fost surprins alături de un bărbat, în timp ce încerca să intre într-un bar, însă nu i-a fost permis. O persoană aflată la fața locului l-a filmat, punctând că era atât de beat, încât nu a fost lăsat de bodyguarzi să intre în local. Din imagini se vede cum fotbalistul este ținut de însoțitorul său, pentru a putea merge.

Clubul a sărit în apărarea jucătorului, punctând că evenimentul s-ar fi petrecut înainte de ora 20, iar sugestiile că fotbalistul ar fi fost beat au fost excluse. Cu toate astea, Grealish nu s-ar afla la primul astfel de incident. În anii trecuți, fotbalistul a mai fost filmat, în perioada în care juca la Aston Villa, în timp ce a accidentat mai multe mașini parcate de pe o stradă, după ce s-a urcat băut la volan.

Antrenorul lui City a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Brentford din Premier League, iar acolo a vorbit și despre subiectul scandalului. După ce clubul a punctat că situația a fost o nelămurire, înlăturând ideea că Grealish ar fi fost băut, tehnicianul a și glumit pe seama subiectului.

„Sunt extrem de supărat că nu m-au invitat și pe mine! Acel clip nu arată ce s-a întâmplat sau ce nu s-a întâmplat. Toți erau perfect, însă vor fi amendați pentru că nu m-au invitat”, a declarat antrenorul.

