Iata motivul pentru care un portar a costat 75 de milioane de euro! Faza incredibila in doar 35 de secunde: ce s-a intamplat

Liverpool ramane in apropierea lui Manchester City dupa victoria de la Burnley.

Lupta la titlu in Premier League se va da in acest sezon intre 2 echipe: Manchester City si Liverpool. Chelsea a facut un nou pas gresit, 1-2 in deplasare la Wolverhampton, si a ajuns pe locul 4. In schimb, echipa lui Jurgen Klopp a castigat cu 3-1 la Burnley si a revenit la 2 puncte in spatele lui Man City, cea care castigase in deplasare la Watford.

Victoria lui Liverpool a venit insa cu mari emotii - Burnley a deschis scorul dupa pauza, insa Liverpool a revenit prin reusitele lui Milner si Firmino. In primul minut de prelungiri a venit faza decisiva - Alisson Becker, portarul pe care Liverpool a platit 75 de milioane de euro, a reusit sa pareze o lovitura de cap care se ducea la vinclu! Tot el a salvat apoi un corner si a repus mingea rapid in joc, faza incheindu-se cu golul lui Shaqiri! Totul a durat doar 35 de secunde!

Nu este prima faza de acest gen de la venirea lui Alisson la Liverpool - la partida cu Fulham, dupa un gol anulat al clubului londonez, Alisson a repus rapid mingea in joc iar Salah inscria la 13 secunde distanta.