Anunt soc din Anglia! Harry Kane e gata sa o paraseasca pe Tottenham! Ce l-ar putea determina pe atacant sa recurga la aceasta decizie

Cosiderat unul dintre cei mai buni atacanti ai lumii, Harry Kane ar putea avea un nou club din sezonul urmator.

Capitanul nationalei Angliei se gandeste foarte serios sa o paraseasca pe Spurs, asta daca echipa nu reuseste calificarea in Champions League la finalul sezonului, anunta The Athletic. Englezii vorbesc si de suma pentru care ar putea sa plece de la echipa antrenata de carismaticul Jose Mourinho, undeva in jurul a 120 de milioane de euro.

Gestul atacantului este de inteles, fiind si la varsta la care un fotbalist este in cea mai buna forma sportiva si mentala a carierei, iar acesta spera ca talentul sau sa fie demonstrat la cel mai inalt nivel, dupa ce nici in actualul sezon Tottenham nu a participat in Champions League. Kane are 28 de meciuri in actualul sezon de Premier League si a reusit sa marcheze de 19 ori, oferind si 13 pase de gol, fiind fara doar si poate cel mai bun om al echipei, alaturi de Sud-Coreeanul Son Heung-min.

In prezent, echipa lui Mourinho ocupa locul 6 in campionat, la 3 punce de locul 4, ocupat de West Ham, care i-ar asigura calificarea in cea mai importanta competitie intercluburi, cu 8 etape inainte de final. Lupta va fi insa una extrem de apriga, Chelsea fiind si ea pe locul 5 si cu sperante mari de a prinde locul 4, iar cmampioana din sezonul trecut, Liverpool, este pe 7, la egalitate de puncte cu Spurs.