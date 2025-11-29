Manchester City - Leeds, LIVE pe VOYO de la 17:00. Haaland, față în față cu fosta echipă a tatălui său

Manchester City nu traversează cel mai bun moment al sezonului. În ultima rundă din Premier League a pierdut pe terenul lui Newcastle, scor 1-2, iar marți a fost învinsă de Bayer Leverkusen, acasă, în Champions League, 0-2.



Victoria este obligatorie pentru Manchester City, aflată pe locul 3. Echipa lui Pep Guardiola se poate apropia de liderul Arsenal, care în această rundă va evolua pe terenul lui Chelsea.



În fața lui Manchester City va fi o echipă aflată pe loc retrogradabil. Leeds a suferit cinci eșecuri în ultimele șase etape din Premier League, iar formația lui Daniel Farke a coborât pe poziția a 18-a, cu doar 11 puncte.



Meciul va avea o însemnătate aparte pentru golgheterul lui Manchester City, Erling Haaland. Norvegianul s-a născut chiar în Leeds, în perioada în care tatăl său, Alf-Inge, juca la clubul de pe Elland Road.

