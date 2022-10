Haaland a fost de neoprit și în derby-ul "cetățenilor" în fața "diavolilor roșii", încheiat 6-3. Starul norvegian a înscris trei goluri și a pasat decisiv de două ori, pentru Phil Foden.

John Terry, o legendă a naționalei de fotbal a Angliei și, implicit, a lui Chelsea, a vorbit despre Erling Haaland și a evidențiat faptul că atacantul ar putea deveni cel mai bun în cazul în care continuă tot așa.

„Ar putea deveni cel mai bun din Premier League, nu-i așa? Încerc să îl compar cu cineva, dar nu am văzut niciodată un jucător așa tânăr să aibă această dorință de a înscrie goluri. Este neobosit.”, au fost cuvintele lui Terry, potrivit sportbible.

"He's just relentless!"

A huge shout from @JohnTerry26 on the future of Erling Haaland!#beINPL #MCIMUN ???????? pic.twitter.com/gUdJZGngRB