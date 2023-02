Guardiola și-a luat gândul de la titlu după Tottenham - Manchester City 1-0. Cum arată clasamentul Premier League

Campioana en-titre nu a reușit să profite de pasul greșit făcut de Arsenal în această rundă. "Tunarii" au cedat contra lui Everton, scor 0-1, dar și City a pierdut la Londra.

Ce a spus Pep Guardiola după Tottenham - Manchester City 1-0

Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, i-a lăudat pe cei de la Tottenham după eșecul suferit duminică. De asemenea, managerul a spus că nimeni din club nu se poate gândi acum la câștigarea unui nou titlu în Premier League:

"Nu suntem în poziția în care să ne mai gândim la câștigarea titlului. Putem doar să ne gândim la meciul următor. Tottenham are o echipă fantastică, te pedepsește când greșești. Au o calitate fantastică în atac.

Am început bine meciul, dar apoi am început să greșim și am fost pedepsiți. E greu să întorci scorul de la 0-1, mai ales în deplasare, e ceva diferit. Mi-e greu să găsesc explicații. Am reușit să pasăm, am ajuns în situații bune, dar ne-a lipsit inspirația la finalizare. E ciudat că nu am reușit să marcăm niciun gol pe noul lor stadion (n.r Tottenham Stadium)", a declarat Guardiola, citat de Express.

Cum arată clasamentul din Premier League

Standings provided by Sofascore

Arsenal rămâne lider în Premier League, cu 50 de puncte, la cinci lungimi în fața rivalilor de la Manchester City. De asemenea, trupa lui Mikel Arteta are un meci în minus. Manchester United completează podiumul, cu 42 de puncte.

Newcastle se află pe locul 4, ultimul care asigură calificarea directă în grupele UEFA Champions League, cu 40 de puncte. Tottenham a urcat pe locul 5 în urma acestui succes, cu 39 de puncte.

Noul stadion al echipei Tottenham Hotspur este pur și simplu blestemat pentru Manchester City. Trupa lui Guardiola nu a reușit să înscrie pe noua arenă.

Mai mult decât atât, campioana en-titre din Premier League a pierdut toate meciurile jucate aici. Tottenham are cinci victorii din tot atâtea meciuri jucate împotriva lui Manchester City, pe Tottenham Hotspur Stadium.

Liderul din Premier League, Arsenal, se poate lăuda cu un succes obținut pe Tottenham Hotspur Stadium chiar la începutul acestui an. “Tunarii” au câștigat pe 15 ianuarie derby-ul disputat pe terenul rivalilor, scor 2-0.