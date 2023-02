Cristina Neagu, care a fost cea mai bună marcatoare a lui CSM, cu 9 reușite, a marcat golul egalizator în ultima secundă a meciului. "Tigroaicele" și-au menținut prima poziție în grupă, cu o rundă înainte de final.

Crina Pintea: "Grbic mă înjură de fiecare dată. Dacă mi-aș pune mintea cu ea, nu știu ce s-ar întâmpla"

Tensiunea a fost la cote înalte în Sala Polivalentă, iar Crina Pintea a recunoscut că a avut un conflict cu Itana Grbic, care ar fi înjurat-o. Pivotul lui CSM București o acuză pe muntenegreancă, în prezent la Brest, că la fel procedează de fiecare dată când se întâlnesc din dorința de a provoca.

"Ideea e că este foarte impertinentă. De fiecare dată când jucăm una împotriva celeilalte mă înjură și face tot felul de lucruri. Dacă mi-aș pune mintea cu ea, nu știu ce s-ar întâmpla. Pur și simplu îmi văd de treaba mea, de joc, eu doar am privit-o. Nu pot să mă cobor la nivelul ei. De fiecare dată, pe unde am fost, începând de la calificările la Jocurile Olimpice, mereu a încercat să mă provoace și nu înțeleg de unde vine chestia asta.



Simt că are o lipsă totală de respect, mai ales că am fost și colege și jucăm același sport. Nu știu ce e, mă provoacă, dar nu s-a întâmplat nimic. Evident, am pierdut niște puncte când a trebuit să câștigăm pe la ea, dar eu încerc să mă controlez. Dacă m-aș lăsa provocată, s-ar întâmpla și nu e cazul", a spus Crina Pintea, după meci.

Pintea, autoare a trei goluri, a vorbit la interviu și despre momentele dramatice din finalul jocului cu Brest.

"Ne bucurăm foarte mult că am luat un punct astăzi. A fost puțin mai greu decât de obicei, dar sunt mândră de echipa noastră și de felul în care am luptat până la final, chiar dacă n-am avut una dintre cele mai bune seri.



Mă bucur extrem de mult (n.r - pentru golul marcat de Cristina Neagu în ultima secundă). Am încercat să facem tot ce putem noi pentru a obține ceva pozitiv", a mai spus Crina Pintea.

CSM București - Brest 30-30 (15-18)

Vicecampioana en-titre la handbal feminin, CSM Bucureşti, a obţinut în ultima secundă o remiză pe teren propriu, duminică, cu formaţia Brest Bretagne Handball, scor 30-30 (15-18), în etapa a XIII-a din grupa A a Ligii Campionilor. CSM este lider în grupă şi calificată anterior în sferturile de finală.

Principalele marcatoare pentru CSM au fost Neagu 9 goluri, Dembele 5, iar de la Brest s-a remarcat Jaukovic 8 reuşite. Cristina Neagu a marcat golul egalării în ultima secundă a partidei.

În urma rezultatului, CSM Bucureşti are 22 puncte, cu un bilanţ de 10 victorii, două remize şi o înfrângere, fiind calificată în sferturi încă din etapa trecută. Pe locul 2 se află Vipers (21), urmată de Odense (16).