Nici măcar Rio Ferdinand nu-l mai scuză pe Cristiano Ronaldo! Starul portughez, încolțit din toate unghiurile

Jamie Carragher și politicianul britanic George Galloway sunt câteva dintre personalitățile care au reacționat vehement după declarațiile lui Cristiano Ronaldo, alături de conducerea lui Manchester United, care a precizat faptul că va reveni cu mai multe detalii după ce va ieși varianta întreagă a interviului cu starul portughez.

Rio Ferdinand, celebrul stoper al lui Manchester United care a activat sub comanda lui Sir Alex Ferguson, i-a tot luat apărarea în ultima vreme lui Cristiano Ronaldo, criticat din toate părțile, însă a admis acum că nu-l mai poate salva nimic pe starul portughez, care a câștigat cinci Baloane de Aur în cariera sa de fotbalist.

„Nu poți sta aici și să-l aperi pe Cristiano Ronaldo având în vedere ce s-a întâmplat. Dacă săpăm puțin, îmi dau seama că totul a fost mușamalizat pentru un singur lucru: să plece de la club.

'Aventura' dintre Manchester United și Cristiano Ronaldo a ajuns la un sfârșit în ochii mei. Nu mai cred că se va putea repara ceva. Nu cred că clubul îl va chema înapoi și nu cred că vrea nici el să revină”, a spus Rio Ferdinand, potrivit Daily Mail.

Jamie Carragher, fostul jucător de la Liverpool și în prezent corespondent pentru televiziunea britanică Sky Sports, a oferit un verdict cu privire la interviul exploziv dat de Cristiano Ronaldo jurnalistului Piers Morgan, evidențiind faptul că portughezul și-ar dori să fie dat afară sau să-i fie permis un transfer pe gratis la un alt club.

„Cred că vrea să fie demis sau să-i fie permis să plece lagratis de la club, pentru că asta e singura lui șansă să iasă de acolo”, a specificat Jamie Carragher, într-o intervenție telefonică la Sky Sports, publicată pe pagina oficială de Twitter „Sky Sports Premier League”.

Ronaldo “I don’t respect the manager”

Ronaldo under ETH: Announced he wanted to leave, refused to come on as a substitute, walked off the bench & left before the game had finished.

99% of United fans will be on the side of ETH, which shows how badly Ronaldo has handled this.