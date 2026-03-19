În următoarea fază a competiției de la ”masa bogaților”, echipa pregătită de Arne Slot o va întâlni pe Paris Saint-Germain, echipa care a eliminat-o în urmă cu un an din UCL.

Fotbalistul de la Liverpool care l-a fascinat pe Steven Gerrard: ”Fenomenal!”

În confruntarea cu Galatasaray, unul dintre remarcații serii a fost Dominik Szoboszlai, care tot confirmă încă de la debutul actualei stagiuni.

Evoluțiile sale nu au trecut neobservate, iar Steven Gerrard, fostul mare jucător al ”cormoranilor”, i-a oferit credite. Stevie G a sugerat și faptul că mijlocașul maghiar ar putea, în timp, să îmbrace banderola de căpitan a lui Liverpool.

”Îmi place mentalitatea lui. A evoluat și a crescut mult de când a devenit jucătorul lui Liverpool. Evident, Liverpool a transferat un talent uriaș. Este în anii de vârf ai carierei sale. Cred că Liverpool urmează să vadă cea mai bună versiune a lui. Sper să rămână mult timp, pentru că văd în el un potențial căpitan.

Modul în care joacă, constanța și mentalitatea lui... se simt chiar și din felul în care vorbește! Se concentrează imediat pe următorul meci, vorbește deja despre Brighton. Îmi place asta la el.

Este într-o formă excelentă acum. Are multă încredere. Totul merge în favoarea lui. Trebuie doar să mențină acest nivel și să rămână sănătos. Este cu siguranță un jucător de echipă. Totuși, cred că mai are un nivel la care poate ajunge. Îl văd marcând mai multe goluri dacă va avea o perioadă constantă pe poziția de optar sau decar. În seara asta putea să înscrie un hat-trick.

Este mereu în preajma careului. Șutul lui este fenomenal. Timing-ul, tehnica și forța cu care lovește mingea sunt impresionante. Mingile devin din ce în ce mai ușoare — trebuie să fie un coșmar pentru portar.

Oamenii vorbesc acum despre evoluția lui, pentru că este spectaculos și plăcut de urmărit, dar joacă pe poziția lui naturală. Lăsați-l acolo. Lăsați-l să strălucească”, a spus Gerrard, potrivit liverpoolecho.co.uk.