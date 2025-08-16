După meciul Wolves - Manchester City 0-4, Ciprian Marica a indicat faptul că ”cetățenii” sunt favoriți la câștigarea titlului și a explicat faptul că Erling Haaland este cel mai prolific atacant din Premier League.



Fostul internațional român a sugerat și că olandezul Tijjani Reijnders, pe care City a plătit 55 de milioane de euro pentru a-l aduce de la AC Milan în această vară, este o achiziție extrem de bună pentru ”cetățeni”.



Ciprian Marica a numit principala favorită în lupta pentru Premier League + ”Fotbalist! O șansă are și marchează. E cel mai prolific”



”City, cumva, își consolidează titulatura de viitoare campioană sau posibilă campioană în Premier League. Titulatura asta, după acest 4-0, și-o consolidează. Toată lumea o vede favorită. Rezultatul nu mi se pare că e realitatea în teren. Echipele mari marchează când au cinci-șase ocazii patru goluri!



De remarcat la City Reijnders, care se acomodează și marchează și oferă o pasă de gol. 55 de milioane de euro pare o sumă mică pentru un astfel de jucător. În rest, pe Haaland... două goluri și MVP-ul partidei... ne-am obișnuit să fie acolo și să o bage în poartă. E cel mai prolific. O șansă are și marchează. Dă la poartă! E fotbalist”, a spus Ciprian Marica.



Wolves - Manchester City 0-4



Erling Haaland a deblocat tabela de marcaj în minutul 34, iar Tijani Reijnders a majorat diferența în minutul 37. Haaland a dus scorul la 3-0 în minutul 61, iar Rayan Cherki și-a trecut și el numele pe tabelă în minutul 81.



Manchester City a înregistrat cea mai categorică victorie din eșalonul de elită al Angliei de până acum. Premier League se vede în exclusivitate pe VOYO până în 2028.

