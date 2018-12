Formidabil! Asta e cel mai frumos gol pe care l-a marcat Jurgen Klopp in cariera de fotbalist! VIDEO

Liverpool joaca duminica derby-ul cu Manchester United, de la ora 18:00

Englezii de la Daily Mail au sapat in arhiva pentru a da de cel mai frumos gol marcat vreodata de Jurgen Klopp.

In sezonul 1997-98, actualul antrenor al lui Liverpool juca pentru Mainz, in liga a doua, si a reusit o nebunie de gol in partida cu SV Meppen.

VIDEO



Heute vor 21 Jahren erzielte Jürgen Klopp sein spektakuläre Tor gegen SV Meppen. pic.twitter.com/hYv99Qyz6k — Hypergoals (@hypergoals) December 14, 2018

Klopp nu a avut o cariera de fotbalist prea stralucita. A petrecut 11 sezoane in liga a doua, la Mainz, intre 1990 si 2001.

Instalat in 2015 pe banca lui Liverpool, Jurgen Klopp se bate in acest sezon pentru marele vis - titlul pe Anfield dupa o pauza de 28 de ani.

Liverpool e lider in clasament, cu un punct peste Manchester City, si o va intalni duminica, de la ora 18:00, pe Manchester United.