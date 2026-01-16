”Cetățenii” au bifat 13 victorii și patru rezultate în 21 de etape, la care s-au adăugat și patru înfrângeri. Cu 43 de puncte, Manchester City se situează pe poziția secundă, la șase lungimi în spatele liderului Arsenal.



Până acum, ”cetățenii” au cel mai bun atac din Premier League cu 45 de goluri înscrise. ”Tunarii” sunt în urma lor cu 40 de reușite, iar pe podium s-a strecurat Manchester United cu 36 de goluri marcate.



Foden a dezvăluit cum se simte Pep Guardiola: ”Facem pași în direcția corectă”



Phil Foden, care a ajuns la prima echipă de pe Etihad în 2017, a vorbit despre situația lui Manchester City, după ce în stagiunea precedentă ”cetățenii” au încheiat pe trei cu 71 de puncte, fiind la 13 lungimi de campioana Liverpool.



Foden a recunoscut că Pep Guardiola și-a regăsit energia după ce a refăcut lotul lui City și că echipa face pași în direcția corectă.



”Simt că a regăsit energia alături de băieți și că a refăcut legătura dintre toți; evident, a adus jucători noi pentru a împrospăta echipa și, cu siguranță, facem pași în direcția corectă”, a spus Phil Foden, citat de TMW.



Guardiola a preluat-o pe Manchester City în 2016, iar de atunci a bifat 565 de apariții în toate competițiile și a înregistrat o medie de 2,28 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

