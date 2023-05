Starul brazilian a semnat cu Liverpool în iulie 2015, iar contractul său expiră la finalul actualei stagiuni

Cotat la 22 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate. „Bobby” va părăsi trupa din Merseyside, iar din tripleta Salah - Mane - Firmino va mai rămâne doar egipteanul Mohamed Salah.

Firmino a explicat motivul pentru care pleacă de la Liverpool

Totuși, Roberto Firmino a explicat motivul pentru care o va părăsi în vară pe Liverpool. Brazilianul a remarcat faptul că după opt ani a înțeles că trebuie să schimbe peisajul și că ciclul său la gruparea de pe Anfield s-a încheiat.

„E timpul să plec, din păcate. Ciclul aici s-a încheiat și am înțeles că trebuie să plec. Sunt mândru de tot ce am realizat la echipa asta, ce am obținut împreună și de istoria frumoasă pe care am întipărit-o.

A fost incredibil. Plec cu o moștenire frumoasă”, a precizat Firmino pentru The Independent, citat de Mirror.

Surpriză! La ce echipă s-a autopropus Firmino și a fost refuzat

Conform Tuttomercatoweb, presa din Anglia e sigură de faptul că Roberto Firmino va pleca în vară la FC Barcelona, însă aceeași sursă a citat o publicație din Spania care susține exact opusul.

„Atacantul lui Liverpool s-a oferit Blaugranei, dar candidatura sa a fost refuzată”, au scris jurnaliștii de la Tuttomercatoweb.

Cifrele lui Roberto Firmino

Liverpool: 360 meciuri jucate - 109 goluri, 79 assist-uri

360 meciuri jucate - 109 goluri, 79 assist-uri TSG 1899 Hoffenheim: 153 meciuri jucate - 49 goluri, 36 assist-uri

153 meciuri jucate - 49 goluri, 36 assist-uri Figueirense Futebol Clube: 38 meciuri jucate - 8 goluri, 0 assist-uri

La Liverpool, Firmino și-a atins potențialul maxim. A reușit să-și treacă în CV Champions League (2018/19), Campionatul Mondial al Cluburilor (2020), Premier League (2020), Supercupa UEFA (2019/20), FA Cup (2022), Carabao Cup (2022) și Supercupa Angliei (2023).