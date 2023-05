Massimiliano Allegri risipește ceața! Anunțul făcut pe rețelele sociale

Presa din Italia a scris la un moment dat că Massimilano Allegri va pleca de la Juventus și nici nu s-a calificat în finala Europa League după dubla cu Sevilla, meciuri transmise în direct de Pro Arena și VOYO. Antrenor cu un cv impresionant, italianul născut în Livorno va rămâne și în sezonul viitor la gruparea din Torino. Anunțul a fost făcut de jurnalistul Fabrizio Romano, pe pagina sa de Twitter.

Massimiliano Allegri on his future: “I’m staying here at Juventus, 100 per cent — I’m under contract here. After that, it’s not up to me to decide”. ⚪️⚫️ #Juventus

Meanwhile, club waiting for green light from Napoli to complete appointment of Cristiano Giuntoli as new director. pic.twitter.com/IkkEann6EL