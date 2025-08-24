Aventura lui Gianluigi Donnarumma (26 de ani), la Paris Saint-Germain, se încheie, la 4 ani după sosirea sa pe „Parc des Princes“. Paradoxal, iminenta plecare a uriașului italian, de 1,96 de metri, se produce după un sezon fantastic, în care a cucerit mai multe trofee cu PSG, în frunte cu UEFA Champions League.

Din păcate pentru Donnarumma, el a ajuns în dizgrația antrenorului Luis Enrique. Sport.ro a arătat aici, pe larg, culisele unei situații explozive care a contribuit, într-un final, la trecerea lui Donnarumma pe lista de transferuri.

Din fericire pentru internaționalul italian, el n-a dus, în niciun moment, lipsă de oferte. Iar acum e pe cale să facă pasul spre Premier League, la Manchester City, așa cum s-a speculat de acum mai multe săptămâni.

Transferul depinde de o singură condiție

Astăzi, celebrul jurnalist Fabrizio Romano, specialist în transferurile internaționale, a confirmat că trecerea lui Donnarumma, de la PSG la Manchester City, e o chestiune de ore.

„Donnarumma s-a înțeles cu Manchester City, în privința contractului său, fiind nerăbdător să înceapă antrenamentele sub comanda lui Pep Guardiola. Negocierile sunt în derulare, între cele două cluburi. Afacerea se va încheia pentru o sumă mai mică de 50 de milioane de euro, cea solicitată, inițial, de PSG. Transferul depinde, în continuare, de plecarea lui Ederson de la City, în această vară. Galatasaray rămâne interesată de portarul brazilian“, a notat Fabrizio Romano.

În noul sezon, cu Donnarumma pe picior de plecare, la PSG a ajuns titular francezul Lucas Chevalier (23 de ani). La City, care urmează să-l vândă pe Ederson, deocamdată, titularul postului de portar e englezul James Trafford (22 de ani). În mod sigur însă, după sosirea lui Donnarumma, Trafford va trece pe banca de rezerve.

