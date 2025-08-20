Acord pentru transferul lui Gianluigi Donnarumma!

Portarul italian a intrat în ultimul an de contract cu gruparea de pe Parc des Princes și este gata de o nouă provocare. În ultima vreme, Manchester City a intrat ”pe fir” și a început deja negocierile cu Donnarumma.



Manchester City, acord cu Donnarumma!



Cele două părți au ajuns la un acord de principiu pentru un contract valabil până în 2030, anunță jurnalistul Nicolo Schira, astfel că acum rămâne doar ca City să se înțeleagă și cu PSG în privința sumei de transfer.



Discuțiile dintre cele două părți vor intra în faza avansată după ce Ederson (32 de ani), cel care a fost titular la Manchester City în ultimii ani, va pleca la Galatasaray, de care este foarte aproape.

