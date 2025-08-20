Acord pentru transferul lui Gianluigi Donnarumma!

Acord pentru transferul lui Gianluigi Donnarumma!
Gianluigi Donnarumma (26 de ani) este foarte aproape de plecarea de la PSG, după ce nu a fost inclus în lot pentru meciul parizienilor din Supercupa Europei, cu Tottenham.

Gianluigi DonnarummaPSGManchester City
Portarul italian a intrat în ultimul an de contract cu gruparea de pe Parc des Princes și este gata de o nouă provocare. În ultima vreme, Manchester City a intrat ”pe fir” și a început deja negocierile cu Donnarumma.

Manchester City, acord cu Donnarumma!

Cele două părți au ajuns la un acord de principiu pentru un contract valabil până în 2030, anunță jurnalistul Nicolo Schira, astfel că acum rămâne doar ca City să se înțeleagă și cu PSG în privința sumei de transfer.

Discuțiile dintre cele două părți vor intra în faza avansată după ce Ederson (32 de ani), cel care a fost titular la Manchester City în ultimii ani, va pleca la Galatasaray, de care este foarte aproape.

Donnarumma evoluează pentru PSG din 2021. Atunci a fost transferat pe Parc des Princes alături de alte staruri ale fotbalului, printre care Sergio Ramos, Leo Messi sau Achraf Hakimi.

Italienii vor ca Donnarumma să-și găsească o echipă cât mai repede

Preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC), Gabriele Gravina, şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la situaţia lui Gianluigi Donnarumma, care şi-a anunţat marţi plecarea de la Paris Saint-Germain într-o postare publicată pe Instagram.

"Gigio este foarte important pentru noi [...] Suntem îngrijoraţi, dar suntem convinşi că, pe lângă faptul că este un portar foarte puternic, este şi un jucător matur şi complet [...]

Sper că îşi va găsi echilibrul. Este cel mai important şi cel mai puternic portar din lume", a spus preşedintele FIGC.

