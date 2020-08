Joe Cole analizeaza prestatiile fotbalistilor romani care au jucat in Londra: "In Premier League nu trebuie doar sa marchezi, trebuie sa fii foarte competitiv la toate capitolele"

Fostul jucator al lui Chelsea a analizat jocul celor doi fotbalisti romani.

Joe Cole (38 de ani) povesteste despre momentele in care i-a vazut pe viu jucand pe Adrian Mutu si Florin Raducioiu. A jucat impreuna cu Mutu, la Chelsea, in sezonul 2003 - 2004. Fostul mijlocas englez a explicat de ce "Briliantul" nu a reusit sa joace mai mult timp in Premier League:

"Cand am ajuns la Chelsea, Adrian Mutu era marele transfer al momentului, vedeta care marcase foarte multe goluri in Serie A. Eu eram un jucator tanar. Transferul lui a fost foarte scump. Era un jucator extraordinar, cu o tehnica incredibila. Cred ca cel mai greu lucru pentru Adrian a fost faptul ca cerintele erau mereu foarte mari la Chelsea.

"In Premier League nu trebuie doar sa marchezi, trebuie sa fii foarte competitiv la toate capitolele. A avut cateva dificultati in acest sens, cred ca Italia era cel mai potrivit loc pentru el, deoarece fotbalul e un pic mai lent acolo. In Premier League sunt cerinte foarte mari din punct de vedere fizic pe tot parcursul unui meci. Adrian a fost un jucator foarte, foarte bun, dar nu s-a adaptat la Chelsea", a explicat acesta.

De asemenea, Joe Cole se afla in cadrul academiei lui West Ham atunci cand Florin Raducioiu juca la Londra: "Cand Raducioiu era la West Ham, eu era in Academie si il urmaream. Eram foarte entuziasmat sa vad cum un jucator de calibrul lui Raducioiu ajunge la West Ham. Imi amintesc ca era un jucator foarte tehnic, cu foarte multa calitate, iar asta m-a atras pe mine, fiind tanar la momentul respectiv. Erau vremuri interesante, pentru că vedeam mulți străini venind în Anglia.

"E pacat ca Raducioiu nu a stat mai mult la West Ham. Daca s-ar fi acomodat, ar fi marcat mult mai multe goluri si ar fi avut succes", a spus Joe Cole la Digi Sport.