După FCSB - Oțelul Galați 1-0, Elias Charalambous a fost întrebat și despre situația lui Octavian Popescu, un jucător care prinde din ce în ce mai rar echipa campioanei și care a fost rezervă neutilizată inclusiv duminică, pe Arena Națională.

Elias Charalambous: "Uneori suntem nedrepți cu anumiți jucători. Unul dintre ei este Tavi Popescu"



Charalambous a oferit exemplul său din cariera de jucător și l-a sfătuit pe Popescu să rămână puternic din punct de vedere mental.



"Am spus de multe ori că Tavi este un talent foarte mare. Se antrenează bine și sunt convins că în viitorul foarte apropiat va veni și șansa lui. Are calitate, dar avem și un lot mare. E un jucător de calitate și poate că uneori suntem nedrepți cu anumiți jucători. Unul dintre ei este Tavi. Sper ca în curând să îl vedem pe teren.



Când eram jucător, am avut antrenori care nu mă prea mă plăceau și trebuia să stau pe bancă două-trei luni. A fost nevoie să fiu puternic din punct de vedere mental pentru ca atunci când mi se oferă șansa să demonstrez că merit să fiu în echipă. Asta face diferența: în fotbal e nevoie să rămâi puternic mental. Uneori, poate antrenorii sunt nedrepți cu jucătorii, dar și jucătorii trebuie să rămână puternici din punct de vedere mental", a spus Elias Charalambous, la conferința de presă.

Octavian Popescu, așteptat să joace în Europa League



Următoarea șansă pe care Octavian Popescu ar putea să o aibă la FCSB va fi joi, în duelul cu Young Boys din Europa League. Gigi Becali a anunțat că va miza pe extrema în vârstă de 22 de ani.

”O problemă mare va fi să vedem ce jucăm cu Young Boys Berna. În față nu avem problemă. Problema e pe spate, la fundași. O să joace Baba și Malcom. Clară treaba (n.r. închizători).



În față o să joace Alibec. Și în linia de trei avem Thiam, Cisotti, David Miculescu, Octavian Popescu, Politic. Avem mulți acolo, nu e o problemă! Tănase și Olaru nu vor juca.



E posibil să ne consultăm să vedem ce facem cu Olaru. La el vreau să joace doar o repriză.



Joi acum, doar o repriză Miculescu și Cisotti! Ei, în meciurile tari, sunt prima variantă. Iese Cisotti, intră Thiam. Under o să fie Stoian. Vedem ce combinații facem. Poate joacă Olaru în meciul de joi tot meciul. Vedem. Nu suntem siguri”, a spus Becali la DigiSport.

