Fost director tehnic la Dunărea Călărași, Ionel Ganea a avut o carieră fotbalistică fantastică. A debutat la Nitramonia Făgărași și a evoluat de-a lungul timpului la FC Brașov, Universitatea Craiova, Gloria Bistrița, Rapid București, VfB Stuttgart, Bursaspor, Wolves, FC Dinamo, Poli Timișoara și Sănătatea Cluj.

Episodul genial povestit de un fost internațional român: „Am dat în Terry de zici că dau în perete!”

Pe când era legitimat în Anglia la Wolves (2003 - 2006), Ionel Ganea a relatat un eveniment „bizar” pentru ce se întâmplă acum în fotbal, dar total obișnuit pentru vremea de atunci. Fostul internațional român a precizat că l-a contrat în permanență pe John Terry, celebrul fundaș central al lui Chelsea și al naționalei Angliei, iar englezul nu a schițat niciun gest necugetat.

„De-a lungul anilor, am întâlnit jucători foarte valoroși. Am jucat contra Franței, cu echipa care a câștigat Campionatul Mondial și European, Italiei, Belgiei. În Anglia, în Germania au fost foarte mulți jucători internaționali care jucau în națională. Erau Matthaus, Henry, Lampard, Vieira, Maldini, Zidane, foarte mulți jucători.

Am prins toată spuma asta fotbalistică. Am jucat la Chelsea, era 2-1 pentru noi și fundaș era John Terry. Am dat în el de zici că dau în perete și nu zicea nimic. Nu eram oameni de ăștia să te ia cu gura, probabil în trecut. Dar nu se mai practica jocul ăsta”, a spus Ionel Ganea la „Interviul de 10” de la emisiunea Ora Exactă în Sport.