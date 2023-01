Ionel Ganea (49 ani) a izbutit să câștige două titluri în România: cu Rapid în sezonul 1998-1999 și cu Dinamo în 2006-2007. Atacantul a avut satisfacții personale cu ambele echipe.

Cu giuleștenii a devenit golgheterul campionatului, în timp ce pentru gruparea din Ștefan cel Mare a înscris 14 goluri în 24 de meciuri în toate competițiile.

Ionel Ganea, un dinamovist cu sufletul rapidist

Cu toate acestea, Ionel Ganea a mărturisit că a susținut-o, încă din copilărie, pe Dinamo. Însă, fostul internațional român este recunoscător pentru perioada petrecută la Rapid, care că i-a oferit prietenii pe care le are până în prezent.

„Aveam o vârstă. Unii zic că a fost o pierdere. Nu cred asta, a fost un lucru bun pentru mine. Nici Dinamo nu mai avuse rezultate, iar în sezonul acela am reușit să câștigăm campionat, să ne calificăm mai departe în grupe. Dacă stau bine să îmi aduc aminte erau numai echipe din Liga Campionilor.

La Rapid chiar am fost foarte bine primit și mi-am făcut foarte mulți prieteni. Am rămas cu ei prieteni și în ziua de azi. Am ținut cu Dinamo de mic, dar din păcate lucrurile acolo nu mai merg foarte bine, Rapidul a renăscut după perioada grea cu falimentul.

Am și acolo o parte din suflet. Ați văzut ce galerie au la fiecare meci. Din punctul meu de vedere, Rapidul e o echipă foarte constantă cu suporteri. Cred că îi ajută foarte mult”, a declarat Ionel Ganea pentru știrile PRO TV și www.sport.ro.