Crystal Palace, deținătoarea trofeului FA Cup (Cupa Angliei), va trebui să joace cinci meciuri în zece zile la jumătatea lunii decembrie, în Premier League, Cupa Ligii engleze şi Conference League, scrie EFE.

Crystal Palace vine după un 3-0 cu Liverpool chiar pe Anfield



Echipa lui Oliver Glasner şi-a asigurat miercuri un loc în sferturile de finală ale Cupei Ligii engleze, cu o victorie în faţa lui Liverpool pe Anfield (3-0), dar şi-a aglomerat şi mai mult programul pentru ultima parte a anului.

Crystal o va înfrunta pe Shelbourne în Conference League pe 11 decembrie, pe Manchester City în data de 14 decembrie în Premier League, pe Arsenal în sferturile de finală ale Cupei Ligii, pe 16 decembrie, pe KuPS Kuopio în Conference League pe 18 decembrie şi pe Leeds United în Premier League, pe 21 decembrie.

Ce s-a întâmplat în 2019



Programul încărcat din cauza competiţiilor europene, Arsenal jucând în Champions League, iar Crystal Palace în Conference League, face dificilă găsirea unei alte date pentru acel sfert de finală din Cupa Ligii engleze şi l-ar putea obliga pe Glasner să facă ceva similar cu ceea ce s-a confruntat Jurgen Klopp în 2019, când a trebuit să joace un tur din Cupa Ligii engleze şi semifinala Cupei Mondiale a Cluburilor cu doar 24 de ore între meciuri, scrie Agerpres.

Antrenorul german a ales atunci să aibă un ''11'' de start format din jucători din echipa a doua în Cupa Ligii, astfel că a pierdut clar meciul cu Aston Villa (0-5).

