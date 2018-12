"E absolut socant! Un fan era ARESTAT daca facea asa!" Klopp e facut praf pentru modul in care s-a bucurat la golul din minutul 96! VIDEO: ce a facut

Jurgen Klopp are probleme cu jurnalistii englezi dupa iesirea pe care a avut-o la golul lui Origi din prelungirile derby-ului cu Everton.



Klopp n-a mai tinut cont de nimic si a alergat in teren, unde l-a luat in brate pe portarul Alisson.

"E socant ce face! Daca sarbatorea cu staff-ul, n-aveam nicio problema. Dar sa alerge pana la mijlocul terenului... Daca ar fi facut asta un fan, ar fi fost arestat. E un gest lipsit de respect fata de Everton si el stie asta! E adevarat ca e un derby si ca e un meci mare, dar nu poti sa alergi jumatate de teren sa te bucuri, fie ca e ultimul minut sau nu", a atacat Danny Mills, fost fundas la Leeds, acum analist TV.

Klopp si-a cerut scuze pentru felul in care a sarbatorit golul lui Origi si a insistat ca n-a avut in niciun moment intentia de a ofensa pe cineva.



"Trebuie sa-mi cer scuze, n-am vrut sa fiu nepoliticos, dar n-am putut sa ma abtin. Pur si simplu s-a intamplat. Planul nu era sa alerg pe teren sa ma bucur. Cand am decis sa ma opresc, eram langa Alisson. A fost surprins sa ma vada langa el", a explicat Klopp.