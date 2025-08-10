După zece ani, Premier League engleză a încheiat colaborarea cu Stonewall şi campania sa „Rainbow Laces”. Aceasta înseamnă că, în sezonul următor, căpitanii Premier League engleză nu vor mai purta banderola în culorile curcubeului.



Bandoara curcubeu este purtată de căpitanii echipelor din Premier League din 2014. Acestea au fost purtate, împreună cu şireturi colorate, în cadrul campaniei „Şireturi Curcubeu” a echipei Stonewall. Cu toate acestea, liga şi organizaţia caritabilă pentru drepturile LGBTQ+ şi-au încheiat acum colaborarea.



În schimb, Premier League, care spune că vrea „să se bazeze pe expertiza sa internă”, va lansa o campanie internă începând din februarie, în timpul lunii Istoriei LGBTQ+. Scopul va rămâne acelaşi: combaterea tuturor formelor de discriminare.



În ultimii zece ani, banderola curcubeu a făcut obiectul a numeroase dezbateri. De exemplu, sezonul trecut, căpitanul lui Ipswich, Sam Morsy, a refuzat să o poarte din motive religioase, iar câteva zile mai târziu, fundaşul lui Crystal Palace, Marc Guéhi, a scris „Iisus te iubeşte” pe banderolă, chiar dacă Federaţia Engleză de Fotbal interzice orice mesaje religioase.

