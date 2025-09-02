Pentru Radu Drăgușin se apropie de final cel mai dificil an pe care l-a avut, de-a lungul carierei sale de până acum, în fotbalul profesionist.

Accidentarea pe care a suferit-o, o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept, e genul de afecțiune care poate încheia o carieră! Norocul lui Drăgușin, dacă se poate spune așa, e că acest necaz l-a lovit în Anglia, la Tottenham, un club de Premier League, care dispune de cele mai bune resurse medicale, dar și de cei mai specialiști, în materie de recuperare. Chiar și așa, mărturia recentă a lui Radu, oferită de sport.ro aici, spune multe despre calvarul pe care acesta l-a trăit.

„Stilul lui Thomas Frank îl avantajează pe Drăgușin“

Pentru stoperul român urmează ultima etapă a refacerii. Sunt șanse ca Drăgușin să-și facă apariția pe teren, la Tottenham, în preajma Crăciunului. Asta deși, în ultimele săptămâni, au fost nume mari din fotbalul britanic, care l-au poftit pe stoperul român să părăsească Tottenham.

Nu toți sunt însă la fel de convinși că zilele lui Drăgușin, la formația londoneză, sunt numărate. De fapt, cei de la Spurs Web au o cu totul altă părere! Cei de aici „văd“ luminița de la capătul tunelului, în cazul lui Radu.

„Radu Drăgușin poate crește, sub comanda lui Thomas Frank. Deja, am avut cazuri concrete cu jucători care s-au chinuit cu Ange Postecoglou pe bancă și care, după plecarea acestuia, au renăscut, în mandatul lui Frank. Brazilianul Richarlison e cel mai bun exemplu, în acest sens. Drăgușin poate deveni un om bază, în noua formulă, în condițiile în care stilul său de joc se potrivește mult mai bine cu apărarea careului, pe care pune mare preț Thomas Frank. Prin comparație, Postecoglou era adeptul sistemului în care stoperii ajungeau foarte sus“, a notat sursa citată.

De asemenea, cei de la Spurs Web au venit cu o veste bună, în cazul lui Drăgușin.

„Recuperarea lui decurge mai bine față de așteptările inițiale. Și sunt șanse ca stoperul de 23 de ani să joace mai multe meciuri, în noul sezon“, a concluzionat site-ul englez.

