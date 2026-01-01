Ce ironie a sorții pentru Radu Drăgușin (23 de ani). Anul trecut, el a fost primul jucător român aflat în străinătate, care a suferit o accidentare gravă. Se întâmpla pe 30 ianuarie, în partida Tottenham – Elfsborg din Liga Europa.

Acum, Radu Drăgușin are șanse mari să bifeze o altă premieră. De această dată, una fericită. Pentru că e în situație de a „fura“ startul, devenind primul internațional român care își va trece în cont un meci oficial, în 2026.

Potrivit presei engleze, Radu Drăgușin va fi în lot, diseară (ora 22:00), în meciul Brentford – Tottenham din etapa a 20-a din Premier League. Partida va fi live și în exclusivitate pe VOYO.

Radu Drăgușin, rezervă în Brentford – Tottenham

Jurnaliștii britanici au notat că Drăgușin are șanse foarte mari, de a fi reținut în lot de antrenorul Thomas Frank, în meciul în care acesta își va întâlni fosta echipă.

Aproape sigur însă, Drăgușin va începe partida din această seară pe banca de rezerve. În centrul defensivei, sunt preferați van de Ven și Romero, ca de obicei. Dar cum Dărgușin a fost introdus pe finalul meciului cu Crystal Palace (1-0), sunt șanse mari ca, diseară, el să-și treacă în cont și mai multe minute. Mai ales că antrenorul Thomas Frank a oferit o declarație dătătoare de speranță, în privința lui Radu, după cum Sport.ro a arătat aici.

Rațiu, alt român grăbit

Dacă Drăgușin va juca, diseară, în meciul Brentford – Tottenham, rămâne de văzut. În schimb, în mod cert, Andrei Rațiu va fi pe teren, vineri (ora 22:00), în confruntarea Rayo Vallecano – Getafe. În La Liga, ultima etapă din 2025 s-a jucat, între 19-22 decembrie. Dar campionatul se va relua repede, încă din acest weekend, iar meciul Rayo Vallecano – Getafe va deschide balul fotbalistic.

