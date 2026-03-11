Cu Radu Drăgușin rămas pe banca de rezerve, Tottenham a încasat patru goluri în 22 de minute și doar golul lui Pedro Porro a mai spălat din rușine londonezilor în prima repriză. După pauză, Alvarez a marcat pentru 5-1 în minutul 55, iar Solanke a stability scorul final în minutul 76.

Igor Tudor, întrebat direct despre demisia de la Tottenham

La conferința de presă de la finalul jocului, jurnaliștii britanici au insistat să îl întrebe pe Igor Tudor despre o posibilă demitere de la Tottenham. Deși antrenorul croat a încercat să ocolească răspunsul, Tudor a dat de înțeles că nu se gândește să demisioneze și a încercat să găsească scuze pentru evoluțiile teribile ale echipei.

”(n.r. Ești îngrijorat pentru postul tău?) Nu este un subiect pentru mine. Nu este despre jobul meu, este despre cum să ajut echipa. Mă gândesc mereu la asta.

(n.r. A devenit o muncă imposibilă pentru tine?) Nu o iau în felul acesta. Recunosc ceea ce suntem și ce probleme avem. Recunosc că în fiecare meci se întâmplă ceva, uneori foarte greu de explicat. Văd și dorința jucătorilor de a face lucrurile corect.

Am început bine, să spunem așa. Două sau trei minute am simțit că suntem în joc, dar când se întâmplă aceste lucruri, în momentul în care suntem acum, din păcate, așa stau lucrurile.

(n.r. Crezi că meriți să antrenezi în continuare la Tottenham?) Fără comentarii”, a spus Igor Tudor.

Radu Drăgușin, titular cert în derby-ul cu Liverpool

Rezervă neutilizată în meciul cu Atletico Madrid, Radu Drăgușin va fi titular cert în derby-ul cu Liverpool. Micky van de Ven va fi suspendat, după ce a văzut cartonașul roșu în partida cu Crystal Palace, iar Cristian Romero a suferit o lovitură puternică la cap după ce s-a izbit puternic de coechipierul său, Pahlinha.