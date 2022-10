În etapa a zecea din Premier League, Manchester United a obținut o victorie importantă împotriva lui Tottenham, 2-0, grație golurilor reușite de Fred (29 ani) și Bruno Fernandes (28 ani), în minutele 47 și 69.

Cristiano Ronaldo a fost, din nou, rezervă neutilizată, fapt care nu i-a convenit starului portughez. Văzând că antrenorul lui Manchester United nu are de gând să-l introducă în teren, Cristiano Ronaldo s-a îndreptat către vestiare în minutul 89.

În secvențele surprinse cu Cristiano Ronaldo pe banca de rezerve, în timpul meciului, fanii au observat că fotbalistul avea un cercel în ureche, fapt care i-a deranjat teribil.

Pe rețelele de socializare au apărut numeroase mesaje critice la adresa portughezului.

"De ce i se permite să aibă cercel? Total neprofesionist!!!!", "Se pregătește să plece la club după meci", "Nu are niciun interes să joace astăzi", "Chiar trebuie să poarte acel cercel?" sunt doar dintre reacțiile apărute pe rețelele de socializare.

Why should Manchester United allow Ronaldo to sit on the bench wearing an earring? Completely unprofessional IMO!!!!