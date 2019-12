Decadenta TOTALA! Era s-o IA LA BATAIE! Iubita lui Sterling a impins-o pe femeia care mima sexul cu starul lui City de fata cu toata lumea! Clipul pe care MILIONARII de la City il vor STERS de pe net

City a pierdut derby-ul cu United, dar petrecerea pentru ziua lui Raheem Sterling s-a tinut!

Tema show-ului: Great Gatsby! Starurile lui City si prietenii lui Sterling au petrecut in restaurantul de lux al hotelului Hilton din Manchester.



Cel mai bine platit jucator din lotul lui City n-a tinut cont nici de faptul ca iubita sa in insotea. A acceptat avansurile explicite ale unei necunoscute. Fata a fost indepartata brutal de partenera oficiala a lui Sterling, moment in care filmarea postata pe net se opreste.

Sterling a implinit ieri 25 de ani.