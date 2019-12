Guardiola s-a dat de gol fara sa isi dea seama: "Ce naiba? Nu stiu la ce ma gandeam!" Echipa la care ar putea ajunge dupa ce ii expira contractul cu City

Manchester City pierde teren in lupta pentru titlu.

City a facut cativa pasi gresiti in actuala editie de Premier League si se afla la 8 puncte in spatele liderului Liverpool in conditiile in care echipa lui Klopp are un meci mai putin jucat. City a castigat ultimul meci de campionat, scor 4-1 cu Burnley, insa rezultatul a trecut in plan secund dupa o gafa incredibila facuta de Guardiola.

Guardiola a gresit numele propriei echipe in cadrul conferintei de presa si s-a trezit vorbind despre Bayern Munchen, fostul sau club.



"Mereu ne ajuta in astfel de situatii. El se potriveste perfect acestei ligi (n.red. Rodri, autorul unui gol in meciul cu Burnely), sincer. Si cred ca Bayern Munchen... Manchester City a cumparat... Bayern Munchen? Ce naiba? Nu stiu la ce ma gandeam. Cred ca Manchester City a cumparat un jucator incredibil pentru anii urmatori", a declarat Guardiola in cadrul unei conferinte de presa.

Bayern ar putea fi urmatoarea destinatie a lui Guardiola. Dincolo de faptul ca tehnicianul a incurcat numele echipelor, presa germana a scris in urma cu o saptamana ca Guardiola este pe punctul de a reveni la Munchen.

Contractul lui Guardiola cu City expira la finalul sezonului, iar Pep nu a semnat inca prelungirea. Mai mult, jurnalistii nemti au scris ca Guardiola chiar a vizitat cantonamentul lui Bayern in perioada recenta.