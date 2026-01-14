Cotat la 2 milioane de euro de site-urile de specialitate, Nicolae Stanciu a bifat în acest sezon din Serie A doar patru apariții la Genoa și trei în Cupa Italiei, unde și-a trecut în cont și un gol.



Verdict despre transferul lui Nicolae Stanciu la Rapid



În contextul în care Dan Șucu este acționar majoritar atât la Genoa, cât și la Rapid, s-a tot vehiculat o revenire a lui Nicolae Stanciu în Superliga României și să joace pentru echipa din Grant.



Victor Angelescu, acționarul minoritar al giuleștenilor, a explicat însă că este exclusă orice venire a lui Nicolae Stanciu la formația dirijată de Costel Gâlcă, în ciuda faptului că Rapid are mare nevoie de un mijlocaș.



”În fiecare zi sunt întrebat de asta (n.r. de transferul lui Stanciu), dar nu există nicio șansă”, a spus Angelescu, potrivit Digi Sport.



Oficialul din Grant a susținut însă că Rapid trebuie neapărat să aducă un jucător la mijlocul terenului: ”Trebuie neapărat să aducem un mijlocaș, vom aduce sigur un mijlocaș”, a adăugat Angelescu.



Stanciu a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la Alba Iulia, FC Vaslui, FCSB, RSC Anderlecht, Sparta Praga, Al Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac și Genoa.

