TENSIUNI la Barca dupa eliminarea din Champions League! Ce au facut Messi si Suarez la antrenament in fata colegilor. VIDEO

Barca a ratat dramatic calificarea in semifinalele Ligii Campionilor.

Dupa 4-1 pe Camp Nou cu As Roma, Barca a ratat incredibil calificarea, 0-3 in Italia.

E suparare maxima in randul catalanilor, care sperau sa ajunga in finala anul acesta, dupa un parcurs perfect in La Liga in acest sezon.

Cei mai afectati au fost chiar liderii atacului, Suarez si Messi, cei care si-au facut colegii sa-i astepte 3 minute pe teren la primul antrenament de dupa meciul cu Roma. Cei doi au avut o discutie legata de partida in care nu le-a iesit nimic, in timp ce colegii lor se uitau lung catre ei.

In cele din urma, cei doi s-au alaturat grupului, iar Barca a putut incepe antrenamentul.