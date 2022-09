Cristiano Ronaldo, motivul 'rupturii' dintre Thomas Tuchel și Todd Boehly! Replica antrenorului care i-a schimbat relația cu conducerea

Antrenorul neamț s-a despărțit de gruparea londoneză, după ce conducerea clubului a decis să îi rezilieze contractul. Rezultatele slabe ale echipei au dus la demiterea tehnicianului alături de care Chelsea a câștigat trofeul UEFA Champions League, însă ultimele detalii apărute în presa internațională sugerează faptul că ruptura dintre patronul Todd Boehly și Thomas Tuchel ar fi avut loc în vară, iar „vinovatul” ar fi chiar Cristiano Ronaldo.

În această vară s-a scris că Chelsea ar negocia transferul lui Cristiano Ronaldo (37 ani), însă mutarea nu s-a concretizat. Portughezul i-a anunțat pe oficialii lui Manchester United că își dorește să plece, nemulțumit de echipă și de ideea de a juca în Europa League, iar presa britanică a informat că au existat discuții între agentul fotbalistului, Jorge Mendes și patronul lui Chelsea.

Todd Boehly își dorea să îl transfere pe atacantul portughez, considerându-l drept o lovitură de imagine, însă Thomas Tuchel a fost cel care s-a opus, insistând pentru aducerea lui Pierre-Emerick Aubameyang. Conform jurnalistului Christian Falk, antrenorul german a avut o replică tranșantă pentru patron în momentul în care s-a pus problema aducerii lui Ronaldo.

„Îmi va distruge spiritul din vestiar!”, i-ar fi transmis Thomas Tuchel lui Todd Boehly.

TRUE✅ the fact that Thomas Tuchel resisted buying @Cristiano Ronaldo was one reason for the bad relationship with Todd Boehly. Boehly wanted Ronaldo. Tuchel said: „He will distroy the Spirit in my dressing room“ @BILD_Sport