Chelsea a ajuns la un acord verbal cu Graham Potter (47 de ani), managerul lui Brighton & Hove Albion, anunță jurnalistul Ben Jacobs, de la CBS Sports.

Told Graham Potter has verbally agreed to take over as Chelsea boss. Formal paperwork expected to follow soon with Chelsea hoping to finalise the appointment before Fulham this weekend.

De asemenea, jurnalistul Fabrizio Romano scrie că a existat o discuție între reprezentații lui Chelsea și Potter, iar concluziile au fost pozitive, antrenorul englez urmând să fie numit curând în funcția de antrenor la formația de pe Stamford Bridge.

Informația vine după ce presa britanică a scris că Brighton și-a dat acordul ca Graham Potter să negocieze cu Chelsea. Londonezii speră ca totul să devină oficial înaintea meciului cu Fulham, din Premier League, programat sâmbătă.

Pentru Graham Potter ar urma să fie doar a patra echipă din carieră. Tehnicianul de 47 de ani a petrecut șapte ani și jumătate la Ostersunds, în Suedia (2011-2018), un sezon la Swansea, în Championship (2018/2019), iar din mai 2019 o pregătește pe Brighton.

Positive talks between Chelsea and Graham Potter. He’s expected to be appointed as new manager. ???????? #CFC

Those close to Mauricio Pochettino also expect Potter to sign with CFC this week — Brighton manager has always been the first choice. pic.twitter.com/Us5SLxbz90