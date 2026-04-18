Aflat în centrul multor speculaţii în ultimele săptămâni, internaţionalul englez Cole Palmer a răspuns fără ocolişuri la zvonurile care îl dădeau plecat de la Chelsea.

Într-un interviu amplu acordat The Guardian, jucătorul englez, autor a 10 goluri în toate competiţiile de la începutul sezonului, a asigurat că se simte pe deplin implicat în proiectul londonez şi nu a lăsat loc de îndoială: „Nu am intenţia să părăsesc Chelsea”.

Întrebat despre o posibilă plecare şi despre un presupus dor de casă, atacantul de la Chelsea a respins cu fermitate speculaţiile. „Toată lumea nu face decât să vorbească. Când văd asta, mă face să râd”, a mărturisit el, potrivit News.ro.

Menţionat în legătură cu Manchester United, jucătorul format la Manchester City recunoaşte legăturile sale familiale din nord-vestul Angliei, fără a nutri însă vreo nostalgie. „Manchester este casa mea. Toată familia mea este acolo, dar nu mi-e dor de ea.”

Recunoaşte că încearcă să se întoarcă acolo cel puţin o dată la trei luni, dar, potrivit lui: „Când mă întorc acolo, îmi spun că oricum nu am nimic de făcut acolo.”

Internaţionalul englez consideră că Chelsea, aflată în prezent pe locul 6 în clasamentul Premier League, este pe drumul cel bun şi reaminteşte mizele acestui final de sezon: „Mai avem multe de jucat, cu semifinala Cupei Angliei şi lupta pentru Liga Campionilor. ”

Cole Palmer s-a arătat, aşadar, ambiţios pentru finalul de sezon, orientat cu hotărâre către dinamica grupului şi progresul lui Chelsea. Convins că echipa progresează şi încrezător în munca depusă zilnic, el a subliniat importanţa coeziunii şi a mentalităţii afişate de Blues în această ultimă linie dreaptă a sezonului.