Arsenal e prima clasată după 18 etape în Premier League cu 42 de puncte. ”Tunarii” au bifat 13 victorii, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate și două înfrângeri.



Echipa pregătită de Mikel Arteta are cea mai bună defensivă cu doar 11 goluri încasate. În ce privește ofensiva, Arsenal are al doilea cel mai bun atac, cu 33 de goluri înscrise.



Ciprian Marica: ”Sper să câștige campionatul! Are cel mai frumos fotbal”



Întrebat dacă vede pe cineva câștigând eșalonul de elită al Angliei în actuala stagiune, Ciprian Marica, fost internațional român, a mizat pe trupa de pe ”Emirates”.



Marica și-a întărit ideile spunând că elevii lui Mikel Arteta practică cel mai frumos fotbal.



”(În Premier League cine câștigă campionatul?) Premier League e un campionat adevărat. Sper eu ca Arsenal. Așteaptă de mult să ia campionatul. Vine și pe fondul unui joc bun și unei munci teribile depuse de Arteta.



Fotbaliștii joacă și mi se pare că au cel mai frumos fotbal astăzi”, a spus Ciprian Marica.

Pentru Arsenal urmează meciul cu Aston Villa de la Londra de marți seară, de la ora 22:15, care va putea fi urmărit în direct pe VOYO. Meciul va conta pentru etapa #19 din Premier League.

