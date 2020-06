"Cine e? De cine zice?" Ancelotti HABAR n-avea cine e jucatorul pe care tocmai il daduse afara! Moment incredibil in fata jurnalistilor

Carlo Ancelotti a fost surprins intr-o ipostaza incomoda la conferinta de presa dinaintea meciului cu Leicester!

Intrebat de ce a renuntat la fostul international U21 englez Luke Garbutt, Ancelotti n-a stiut ce sa raspunda. N-avea informatii despre jucatorul care a fost 11 ani sub contract cu Everton! Garbutt a fost promovat la prima echipa in 2011. Acum are 27 de ani, iar in ultimul sezon a fost imprumutat la Ipswich, in liga a 3-a.

"Cine? De cine zice?"- l-a intrebat Ancelotti pe responsabilul media al lui Everton, inainte sa recunoasca sincer in fata jurnalistului care pusese intrebarea ca e luat total prin surprindere de acest subiect. :)



Carlo Ancelotti on Luke Garbutt leaving Everton after 11 years at the club: “Who?” ???????? pic.twitter.com/tZMSppRdAU — Joe Williams (@Joewillo180) June 30, 2020