"A fost un act criminal!" Carlo Ancelotti si Jurgen Klopp, critici dure pentru lipsa masurilor aplicate in fotbal, in contextul pandemiei de coronavirus

Tehnicienii sunt de parere ca fotbalul nu mai conteaza in aceste momente.

Jurgen Klopp a pus pe seama coronavirusului eliminarea din Champions League, spunand ca a fost foarte dificil sa pregateasca returul cu Atletico Madrid in contextul pandemiei care lovise puternic capitala Spaniei in acea perioada.

Carlo Ancelotti a dezvaluit ca a vorbit cu Jurgen Klopp despre riscurile la care au fost expusi atat fotbalistii, cat si suporterii la ultimele meciuri din cupele europene, disputate in saptamana 9-16 martie. Conform Corriere dello Sport, cei 2 antrenori au fost foarte nemultumiti de lipsa masurilor aplicate in fotbal.

"Am vorbit cu Klopp despre situatia curenta. Faptul ca s-au disputat acele meciuri, in acele conditii, i s-a parut un act criminal, iar eu cred ca are dreptate", a spus Ancelotti pentru sursa citata.