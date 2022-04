La doar trei zile după eșecul suferit în sferturile Ligii Campionilor contra lui Real Madrid, scor 1-3, meci în care Karim Benzema a reușit o triplă, Chelsea a impresionat contra lui Southampton și a atins mai multe borne importante.

După doar 31 de minute pe St. Mary's Stadium, Chelsea conducea deja cu 4-0, în urma golurilor marcate de Marcos Alonso, Mason Mount, Timo Werner și Kai Havertz. Potrivit Opta, ultima oară când o echipă din Premier League avea un astfel de avantaj în acest minut la un meci în deplasare se întâmpla în octombrie 2011, la partida dintre Bolton și Chelsea, scor 0-4.

După pauză, Timo Werner (49') și Mason Mount (54') au mai înscris pentru Chelsea, iar londonezii s-au impus cu 6-0. Echipa lui Thomas Tuchel și-a consolidat locul 3 în Premier League, cu 62 de puncte.

4 - Chelsea have taken a 4-0 lead in the 31st minute against Southampton, the earliest any side has scored four away from home in the Premier League since Chelsea themselves in October 2011 at Bolton (27th minute). Fantastic.