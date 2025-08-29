Barcelona este pe cale să facă un transfer, dar la capitolul plecări să anunțe o mutare.



Mijlocașul Barcelonei - Fermin Lopez, în vârstă de 22 de ani, se află în atenția celor de la Chelsea. Londonezii ar fi gata să ofere aproximativ 58 de milioane de euro pentru aducerea mijlocașului. Însă, rămâne de văzut dacă FC Barcelona va lua în calcul oferta venită de la Londra.

Oricum, clubul din Premier League, campionat care se vede în exclusivitate în România pe VOYO, pune pe masă și un salariu important pentru jucător, de aproximativ 15 milioane de euro pe sezon!

Fermin Lopez pleacă de la Barcelona la Chelsea?

Fermin Lopez și-a prelungit, în urmă cu nu foarte mult timp, contractul până în 2029 și are o clauză de reziliere de 500 milioane de euro! Cu toate acestea, jucătorul nu este titular în echipa lui Hansi Flick. Lopez a evoluat destul de rar în sezonul 2024-2025. De asemenea, el a fost titular în numai 32% dintre partide.

Crescut la Academia Barcelonei, Fermin Lopez are la activ 89 de meciuri pentru prima echipă. Acesta a înscris 19 goluri și a livrat 11 pase decisive. Dintre acestea, 10 pase decisive au fost livrate în sezonul recent încheiat.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a lui Fermin Lopez se ridică la 50 de milioane de euro. El se luptă pentru postul de titular la Barcelona cu Dani Olmo (27 de ani).

Decizia, la mâna Barcelonei

Oricum, plecarea lui Lopez este posibilă, asta dacă ne gândim că Barcelona are probleme și cu fair-play-ul financiar. Rămâne de văzut dacă suma va fi una atractivă pentru catalani, dar, la prima vedere, dată fiind situația lui Lopez, care nu poate fi numit titular de drept, pare o afacere bună.

