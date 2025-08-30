Chelsea - Fulham, LIVE pe VOYO de la 14:30. Încă un derby londonez în Premier League

Chelsea - Fulham, LIVE pe VOYO de la 14:30. &Icirc;ncă un derby londonez &icirc;n Premier League Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Etapa a treia din Premier League debutează cu derby-ul londonez Chelsea - Fulham, transmis în direct de VOYO, sâmbătă, de la ora 14:30.

TAGS:
ChelseaFulhamenzo marescaMarco Silva
Din articol

Chelsea - Fulham, LIVE pe VOYO de la 14:30

După ce a înfruntat Crystal Palace (0-0) și West Ham (5-1), Chelsea se pregătește acum de încă un derby londonez. De această dată, adversară va fi Fulham, formație care a înregistrat două puncte în primele două etape după remizele cu Brighton (1-1) și Manchester United (1-1).

Chelsea are un palmares impresionant contra lui Fulham, fiind neînvinsă în nu mai puțin de 26 dintre ultimele 28 de partide. Totuși, la ultima confruntarea de pe Stamford Bridge, disputată în decembrie 2024, Fulham s-a impus cu 2-1 după o dublă a lui Rodrigo Muniz.

Enzo Maresca, antrenorul lui Chelsea, a anunțat că nu se va baza nici la această partidă pe Cole Palmer. Decarul de pe Stamford Bridge, care a ratat și convocarea la naționala Angliei, se recuperează după o accidentare suferită în prima etapă, împotriva lui Palace.

Marco Silva, antrenorul portughez care o pregătește pe Fulham, a spus înaintea jocului: "De când am venit eu la club, rezultatele contra lui Chelsea s-au schimbat. Acum suntem o echipă foarte competitivă care îi poate face față lui Chelsea. Vom înfrunta o echipă care a cheltuit miliarde pentru a-și întări lotul, ceea ce noi nu putem să facem".

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze
Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze
ULTIMELE STIRI
Ce a spus antrenorul de la Bologna despre FCSB, după ce a aflat de duelul din Europa League
Ce a spus antrenorul de la Bologna despre FCSB, după ce a aflat de duelul din Europa League
Adversarul FCSB-ului de care MM Stoica nu voia să audă: &rdquo;Era ultima pe care aș fi ales-o&rdquo;
Adversarul FCSB-ului de care MM Stoica nu voia să audă: ”Era ultima pe care aș fi ales-o”
Dinamo - Hermannstadt, ora 21:30, LIVE TEXT. &rdquo;C&acirc;inii&rdquo; vor să mai facă o victimă &icirc;n Superligă
Dinamo - Hermannstadt, ora 21:30, LIVE TEXT. ”Câinii” vor să mai facă o victimă în Superligă
Adversara lui FCSB, clip viral &icirc;naintea meciului din Europa League: Ne vedem &icirc;n c&acirc;teva luni
Adversara lui FCSB, clip viral înaintea meciului din Europa League: "Ne vedem în câteva luni"
Starul lui Fenerbahce pleacă de la echipă, chiar &icirc;nainte de duelul cu FCSB din Europa League!
Starul lui Fenerbahce pleacă de la echipă, chiar înainte de duelul cu FCSB din Europa League!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din Conference League! FCSB, dueluri tari &icirc;n Europa League

Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din Conference League! FCSB, dueluri tari în Europa League

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Prima reacție a lui Gigi Becali după ce FCSB și-a aflat toate cele 8 adversare din Europa League: 15 puncte facem

Prima reacție a lui Gigi Becali după ce FCSB și-a aflat toate cele 8 adversare din Europa League: "15 puncte facem"

Gigi Becali s-a băgat pe fir , dar Rapid l-a transferat p&acirc;nă la urmă! Cum a ajuns mijlocașul &icirc;n Giulești, pentru 1 milion de euro

Gigi Becali s-a "băgat pe fir", dar Rapid l-a transferat până la urmă! Cum a ajuns mijlocașul în Giulești, pentru 1 milion de euro

Dinamo Zagreb a reacționat după ce a aflat că o va &icirc;nfrunta pe FCSB! Ce au scris croații despre campioana Rom&acirc;niei

Dinamo Zagreb a reacționat după ce a aflat că o va înfrunta pe FCSB! Ce au scris croații despre campioana României

Așa va arăta primul &bdquo;11&rdquo; al FCSB-ului cu CFR! Anunțul făcut de Gigi Becali

Așa va arăta primul „11” al FCSB-ului cu CFR! Anunțul făcut de Gigi Becali

CITESTE SI
Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze

stirileprotv Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze

&bdquo;C&acirc;t s-a &icirc;ngrășat!&rdquo;. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut &icirc;n costum de baie

protv „Cât s-a îngrășat!”. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut în costum de baie

E oficial. Toate instanțele și-au &bdquo;restr&acirc;ns&rdquo; activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să răm&acirc;nă nemodificată

stirileprotv E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată

Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: &bdquo;Prima zi de școală nu se va ține &icirc;n clase&rdquo;

stirileprotv Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!