Chelsea - Fulham, LIVE pe VOYO de la 14:30. Încă un derby londonez în Premier League

După ce a înfruntat Crystal Palace (0-0) și West Ham (5-1), Chelsea se pregătește acum de încă un derby londonez. De această dată, adversară va fi Fulham, formație care a înregistrat două puncte în primele două etape după remizele cu Brighton (1-1) și Manchester United (1-1).



Chelsea are un palmares impresionant contra lui Fulham, fiind neînvinsă în nu mai puțin de 26 dintre ultimele 28 de partide. Totuși, la ultima confruntarea de pe Stamford Bridge, disputată în decembrie 2024, Fulham s-a impus cu 2-1 după o dublă a lui Rodrigo Muniz.



Enzo Maresca, antrenorul lui Chelsea, a anunțat că nu se va baza nici la această partidă pe Cole Palmer. Decarul de pe Stamford Bridge, care a ratat și convocarea la naționala Angliei, se recuperează după o accidentare suferită în prima etapă, împotriva lui Palace.



Marco Silva, antrenorul portughez care o pregătește pe Fulham, a spus înaintea jocului: "De când am venit eu la club, rezultatele contra lui Chelsea s-au schimbat. Acum suntem o echipă foarte competitivă care îi poate face față lui Chelsea. Vom înfrunta o echipă care a cheltuit miliarde pentru a-și întări lotul, ceea ce noi nu putem să facem".

