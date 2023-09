Presiune pe Mauricio Pochettino? Chelsea a ajuns pe locul 14 în Premier League: ”Asta trebuie să facă patronii”

Londonezii au făcut o schimbare și la nivelul băncii tehnice prin aducerea lui Mauricio Pochettino, dar lucrurile nu par să se fi îndreptat.

Chelsea a pierdut cu 0-1 pe teren propriu cu Aston Villa și este pe locul 14, cu doar cinci puncte după șase runde în Premier League. Londonezii au încheiat și sezonul precedent în a doua parte a clasamentului.

După meciul cu Aston Villa, Pochettino a cerut suportul conducerii pentru a-și duce proiectul la final.

”Bineînțeles că patronii sunt dezamăgiți, dar în același timp trebuie să acorde încredere planului.

Avem echipa pe care o avem, trebuie să încercăm să construim încredere și să le dăm tot ajutorul de care au nevoie”, a spus antrenorul argentinian, după meci.

Mauricio Pochettino: “Yes, of course the owners are disappointed — but at the same time they need to support the plan”. ???????? #CFC

“We have the squad we have, we need try to build the confidence and give them all of the support they need”, quotes via @scott_trotter. pic.twitter.com/PKUDd9OP4W