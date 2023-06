Chelsea a ajuns la un acord cu clubul Independiente del Valle pentru transferul lui Kendry Paez. Londonezii vor plăti nu mai puțin de 20 de milioane de euro petru transferul jucătorului de 16 ani, potrivit Sky Sports.

Paez, internațional ecuadorian U20, se va alătura echipei de pe Stamford Bridge abia în vara anului 2025, când va împlini vârsta de 18 ani.

Noul jucător al lui Chelsea a participat recent la Cupa Mondială U20 din Argentina. Paez a oferit trei pase decisive în patru meciuri și a înscris un gol în partida cu Fiji (9-0), devenind astfel cel mai tânăr marcator din faza grupelor, scrie As.

