Hato a debutat deja în naționala Olandei

Chelsea este foarte aproape să perfecteze transferul lui Jorrel Hato. Fundașul stânga de la Ajax Amsterdam mai era curtat de Arsenal și Liverpool, dar a ales oferta echipei lui Enzo Maresca. Acesta are 19 ani, și a mai jucat la juniorii Spartei Rotterdam, înainte să ajungă la academia lui Ajax, în 2018.

A făcut pasul la seniori la Jong Ajax, apoi a fost promovat la prima echipă a "lăncierilor", în 2023. A strâns deja 6 selecții pentru prima reprezentativă a Olandei și în palmares are distincțiile Eredivisie Talent of the Year (2024-2025, Abdelhak Nouri Trophy (2022-2023) și Eredivisie Talent of the Month (august 2023). Poate evolua pe posturile de fundaș stânga și fundaș central și este cotat la 35 de milioane de euro.



Chelsea a fost foarte activă pe piața transferurilor

În această vară, Chelsea i-a mai adus pe Jamie Gittens (B. Dortmund / 64.3 milioane de euro), Joao Pedro (Brighton / 63.7 milioane de euro), Liam Delap (Ipswich Town / 35.5 milioane de euro), Estevao (Palmeiras / 34 mlioane de euro), Dario Essugo (Sporting Lisabona / 22.27 milioane de euro), Mamadou Sarr (Strasbourg / 14 milioane de euro), Kendry Paez (Independiente del Valle / 10 milioane de euro) și i-a recuperat după împrumuturi pe Axel Disasi (Aston Villa), Joao Felix (AC Milan), Carney Chukwuemeka (B. Dortmund), Lesley Ugochukwu (Southampton), Renato Veiga (Juventus), Ben Chilwell (Crystal Palace), Armando Broja (Everton), Raheem Sterling (Arsenal), Mike Penders (Genk), Caleb Wiley (Watford), Alfie Gilchrist (Sheffield United) și Deivid Washington (Santos).



De cealaltă parte, au părăsit echipa Noni Madueke (Arsenal / 56 milioane de euro), George Petrovic (Bournemouth / 28.88 milioane de euro), Mathis Amougou (Strasbourg / 15 milioane de euro), Bashir Humphreys (Burnley / 14 milioane de euro), Kepa Arrizabalaga (Arsenal / 5.8 milioane de euro), Marcus Bettinelli (Manchester City / 2.4 milioane de euro), Lucas Bergstrom (Mallorca / gratis) și Jadon Sancho (Manchester United / împrumut expirat).

Foto - Getty Images