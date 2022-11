Chelsea a dat lovitura! Super-transferul pe care sunt aproape să îl facă londonezii în plin Campionat Mondial 

Gruparea pregătită de Graham Potter face o mutare importantă în vara lui 2023 și încearcă să se asigure de asta încă de acum. Oficialii londonezi au profitat de pauza competițională provocată de desfășurarea Campionatului Mondial din Qatar și au trecut la acțiune, pregătindu-și transferurile pentru iarnă și vară.

Jurnalistul italian specializat în transferuri, Fabrizio Romano, anunță că Chelsea este aproape de a finaliza transferul lui Christopher Nkunku (25 ani), fotbalistul lui RB Leipzig. Englezii s-au arătat interesați încă din vară pentru jucătorul francez, care a fost convocat la națională însă scos din lot înainte de startul Campionatului Mondial, după ce s-a accidentat la antrenament.

Sursa citată informează că cele două cluburi au ajuns la un acord, urmând ca înțelegerea să depășească 60 de milioane de euro. Nkunku a făcut deja vizita medicală în luna septembrie, iar înțelegerea ar urma să înceapă cu iuniie 2023.

Chelsea are closing in on Christopher Nkunku deal. Medical already done as reported in September, agreement in place with Leipzig for more than €60m clause/easier payment terms. ???????? #CFC

Long term deal agreed starting from June 2023.

