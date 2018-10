TRAGEDIA DE LA LEICESTER | "Imi parcam masina unde a cazut elicopterul patronului!" Anuntul SOCANT al lui Pascanu de la Leicester dupa TRAGEDIA din Anglia

Alex Pascanu n-a mers ieri la meciul cu West Ham. De obicei, isi parcheaza masina chiar in parcarea unde s-a prabusit elicopterul patronului de la Leicester.

Pascanu spune ca intregul club e in stare de soc dupa tragedia care a lovit clubul.

"Patronul era un om foarte iubit de fani si de jucatori, e o tragedie mare ce s-a intamplat. La fiecare meci venea cu elicopterul de acasa si dupa meci il prelua tot elicopterul, de pe stadion. Aseara a decolat si, din cate am inteles, s-a prabusit exact in parcarea unde parcam eu de obicei masina cand veneam la meciurile de acasa. In tot orasul e un mare soc, de fapt in toata lumea fotbalului", a spus Pascanu pentru PRO TV.