Mourinho face orice pentru a reveni la Real! Promisiunea facuta lui Perez: cum incearca sa-i forteze mana presedintelui "galacticilor"

Mourinho a plecat de la Manchester United ca urmare a rezultatelor sub asteptari, iar acum forteaza revenirea in fotbalul mare.

"The Special One" nu are prea multe variante avand in vedere ca iesit cu imaginea sifonata dupa experienta de pe "Old Trafford" si apeleaza la bunul sau prieten Florentino Perez pentru a reveni la Real Madrid.

Conform ABC, Mourinho discuta cu Perez despre o posibila revenire pe banca "galacticilor" cu atat mai mult cu cat Santiago Solari a fost informat inca din momentul venirii ca este doar o varianta de provizorat.

Sursa citata mentioneaza si ca Mourinho este dispus chiar sa renunte la impresarul sau Jorge Mendes pentru a-si netezi calea spre Real Madrid. Florentino Perez si Jorge Mendes nu mai sunt in cele mai bune relatii dupa ce Realul a intampinat anumite probleme cu unii jucatori impresariati de portughez, ultimul caz fiind cel al lui Cristiano Ronaldo.