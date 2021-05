Cavani le-a facut o primire superba fanilor pe Old Trafford! A marcat o bijuterie de gol!

Cavani a marcat golul sezonului in Premier League.

Suporterii lui Manchester United au revenit pe stadion dupa mai bine de 1 an, dar asteptarea a meritat. Edinson Cavani le-a facut o primire ideala, in minutul 15 a marcat un gol absolut minunat.

Atacantul a primit o pasa in adancime de la Bruno Fernandes, a avansat, si de la 30 de metri l-a invins pe portarul lui Fulham cu un lob perfect. A fost al 16-lea gol al marcat de Cavani in toate competitiile pentru gruparea de pe Old Trafford.

Din pacate pentru Solskjaer, reusita uraguayanului nu a putut sa ii aduca 3 puncte lui United, Fulham a egalat in minutul 76 prin Bryan, iar meciul s-a terminat 1-1.

Chiar daca mai are un meci cu Newcastle in campionat, Manchester United va termina pe locul doi, indiferent de rezultatul obtinut in ultima etapa.

Edi Cavani is made differently, he’s been scoring for fun and today he did it for the fans, fantastic goal???????????? #MUNFUL pic.twitter.com/wrR8NfW9IP — ???? (@PeterInc_) May 18, 2021